Milano: fuga di monossido in appartamento, polizia salva nonna e tre nipotini (Di domenica 21 febbraio 2021) Milano, 21 feb. (Adnkronos) - Una nonna e i suoi tre nipotini sono stati messi in salvo dalla polizia. E' successo ieri mattina a Milano quando alla Centrale operativa della questura è arrivata una telefonata che chiedeva un intervento urgente in quanto una donna, uscita dalla propria abitazione di via Teano, reclamava aiuto a gran voce. Raggiunto l'appartamento gli agenti hanno trovato la donna, una 62enne di origine cinese, preoccupata perché i suoi due nipotini di 5 e 6 anni non uscivano dal bagno ed entrando li aveva trovando riversi in terra e privi di coscienza. Entrati nell'abitazione con "non poche difficoltà data l'aria fortemente inquinata da una perdita di monossido di carbonio", hanno preso in braccio i due fratelli e la sorellina di un ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021), 21 feb. (Adnkronos) - Unae i suoi tresono stati messi in salvo dalla. E' successo ieri mattina aquando alla Centrale operativa della questura è arrivata una telefonata che chiedeva un intervento urgente in quanto una donna, uscita dalla propria abitazione di via Teano, reclamava aiuto a gran voce. Raggiunto l'gli agenti hanno trovato la donna, una 62enne di origine cinese, preoccupata perché i suoi duedi 5 e 6 anni non uscivano dal bagno ed entrando li aveva trovando riversi in terra e privi di coscienza. Entrati nell'abitazione con "non poche difficoltà data l'aria fortemente inquinata da una perdita didi carbonio", hanno preso in braccio i due fratelli e la sorellina di un ...

enpaonlus : Attivista animalista uccisa in casa. Il compagno è stato fermato: è accusato di omicidio - Rojname_com : ' Fuga dalla Città' | il Covid a Milano e in Lombardia raccontato da Fabio Massa [Zazoom] - MFragasso : Milano: fuga di monossido, paura per una nonna e i tre nipotini - GiornaleLORA : Milano, fuga di monossido in appartamento: la Polizia salva nonna e nipotini - the_highsparrow : A mio modesto avviso, tutte loro, pure le prime, scalcagnate, persino quella tragica delle due di notte con la fuga… -