Luisa Ranieri, la confessione sul marito Luca Zingaretti: "Una virilità prorompente" (Di domenica 21 febbraio 2021) Luca Zingaretti e Luisa Ranieri sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Entrambi attori, i due si amano pazzamente e mai un'ombra o un pettegolezzo ha scalfito il loro rapporto e la loro magnifica famiglia. Luisa Ranieri e le confessioni su Luca Zingaretti La meravigliosa napoletana è molto riservata ed ha sempre cercato di rimanere lontana da pettegolezzi e rumors, esponendosi poco. Qualche tempo fa ha però raccontato dei retroscena sul suo matrimonio e sul suo rapporto con l'attore di Montalbano: "Sono una donna fortunata perché ho sposato un uomo con una virilità prorompente, ma anche una sensibilità quasi femminile e un amore vero per le donne: Luca dice sempre ..."

