“L’estate in cui imparammo a volare” è disponibile su Netflix

"L'estate in cui imparammo a volare": le immagini della serie guarda le foto L'estate IN CUI imparammo A volareGenere: Romantico, drammaticoRegia di Maggie Friedman. Con Katherine Heigl, Sarah Chalkie, Ali Skobvye, Roan Curtis. Su Netflix Una storia di amicizia femminile lunga tre decenni, con gli alti e bassi, i traumi, le gioie e gli inevitabili "punti di svolta" della vita. L'estate in cui imparammo a volare (Firefly Lane in originale, dal nome del ...

