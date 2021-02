Benevento-Roma 0-0, occasione sprecata per gli ospiti (Di domenica 21 febbraio 2021) Benevento-Roma si sfidano nel posticipo domenicale del 23° turno della Serie A. Finisce 0-0, per gli ospiti occasione sprecata di allungare sulle avversarie Finisce 0-0 il match tra Benevento-Roma, valido per il 23° turno della Serie A. Gli ospiti sprecano una grande occasione per allungare sul Napoli e accorciare sul Milan. Per i padroni di casa un punto d’oro in ottica salvezza. La partita Roma che naturalmente fa la partita, mentre i campani si difendono con dieci uomini dietro la linea del pallone, affidando le ripartenza al solo Lapadula. Gli ospiti però faticano a costruire azioni da gioco, e riescono a rendersi pericolosi soltanto alla mezz’ora con una conclusione di Pellegrini ... Leggi su zon (Di domenica 21 febbraio 2021)si sfidano nel posticipo domenicale del 23° turno della Serie A. Finisce 0-0, per glidi allungare sulle avversarie Finisce 0-0 il match tra, valido per il 23° turno della Serie A. Glisprecano una grandeper allungare sul Napoli e accorciare sul Milan. Per i padroni di casa un punto d’oro in ottica salvezza. La partitache naturalmente fa la partita, mentre i campani si difendono con dieci uomini dietro la linea del pallone, affidando le ripartenza al solo Lapadula. Gliperò faticano a costruire azioni da gioco, e riescono a rendersi pericolosi soltanto alla mezz’ora con una conclusione di Pellegrini ...

