Benevento, Glik salta il Napoli: interrotto un record in Serie A (Di domenica 21 febbraio 2021) Kamil Glik salterà il prossimo match di Serie A contro il Napoli per squalifica: interrotto il record del difensore del Benevento Kamil Glik salterà il prossimo match di Serie A contro il Napoli per squalifica. Il difensore del Benevento era diffidato ed è stato ammonito durante la sfida casalinga con la Roma. Insieme a Takehiro Tomiyasu del Bologna, Glik aveva giocato tutti i minuti delle 23 giornate di campionato. record che verrà interrotto.

