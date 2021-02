Atalanta-Napoli, Osimhen batte la testa e perde i sensi: attimi di paura a Bergamo (Di domenica 21 febbraio 2021) Momenti di grande paura a Bergamo. Nel finale di Atalanta-Napoli, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, l’attaccante del Napoli Victor Osimhen ha perso i sensi e avuto un mancamento, probabilmente dopo aver battuto la testa a terra. Immediatamente è stato trasportato in barella in ambulanza. Grandissima apprensione per i giocatori che hanno chiesto l’ossigeno. Secondo le ultime informazioni degli addetti alla sicurezza dello stadio di Bergamo, il giocatore avrebbe ripreso conoscenza durante il viaggio verso l’ospedale Papa Giovanni XXIII. AGGIORNAMENTO ORE 21.00 – Osimhen ha riportato un trauma cranico. E’ questo il responso dopo lo scontro di gioco con Romero che gli aveva ... Leggi su sportface (Di domenica 21 febbraio 2021) Momenti di grande. Nel finale di, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, l’attaccante delVictorha perso ie avuto un mancamento, probabilmente dopo aver battuto laa terra. Immediatamente è stato trasportato in barella in ambulanza. Grandissima apprensione per i giocatori che hanno chiesto l’ossigeno. Secondo le ultime informazioni degli addetti alla sicurezza dello stadio di, il giocatore avrebbe ripreso conoscenza durante il viaggio verso l’ospedale Papa Giovanni XXIII. AGGIORNAMENTO ORE 21.00 –ha riportato un trauma cranico. E’ questo il responso dopo lo scontro di gioco con Romero che gli aveva ...

sscnapoli : ?? | I convocati di #AtalantaNapoli ?? - Atalanta_BC : ?? In campo così contro il Napoli! ?? Our #StartingXI to face Napoli! Presented by @Plus500 #AtalantaNapoli… - SkySport : Osimhen, infortunio in Atalanta-Napoli: ha ripreso conoscenza - SaxSan2 : RT @BombeDiVlad: ?? ULTIM’ORA - Stando a quanto riportato dall'Ansa l'attaccante del #Napoli Victor #Osimhen, uscito in barella durante il m… - TuttoHellasVer1 : Serie A - Poker dell'Atalanta al Napoli -