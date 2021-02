Annalisa Minetti: “Grazie a mia figlia ritornerò a vedere” (Di domenica 21 febbraio 2021) Annalisa Minetti all’età di 18 anni ha ricevuto una diagnosi difficile da mandare giù a quell’età: la retinite pigmentosa. Si tratta di una disfunzione della retina che, progredendo con il tempo, causa la totale perdita della vista. n anno fa a Domenica Live la coraggiosa cantante raccontò di aver conservato il cordone ombelicale di Elena Francesca perché le cellule staminali potrebbero aiutare a contrastare la sua malattia, o aiutare qualcuno dei suoi famigliari in futuro. “Si tratta di un dono che Elena mi ha fatto e che io faccio alla mia famiglia” ha raccontanto Annalisa, che da qualche anno ha scoperto che anche sua sorella minore è affetta dalla stessa malattia. La cantante, oggi 40enne, convive con la malattia da quando ha 18 anni ed’è consapevole che la sua è una patologia genetica destinata a peggiorare con il passare ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 21 febbraio 2021)all’età di 18 anni ha ricevuto una diagnosi difficile da mandare giù a quell’età: la retinite pigmentosa. Si tratta di una disfunzione della retina che, progredendo con il tempo, causa la totale perdita della vista. n anno fa a Domenica Live la coraggiosa cantante raccontò di aver conservato il cordone ombelicale di Elena Francesca perché le cellule staminali potrebbero aiutare a contrastare la sua malattia, o aiutare qualcuno dei suoi famigliari in futuro. “Si tratta di un dono che Elena mi ha fatto e che io faccio alla mia famiglia” ha raccontanto, che da qualche anno ha scoperto che anche sua sorella minore è affetta dalla stessa malattia. La cantante, oggi 40enne, convive con la malattia da quando ha 18 anni ed’è consapevole che la sua è una patologia genetica destinata a peggiorare con il passare ...

