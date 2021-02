Prada Cup | James Spithill | “Difficile essere sempre perfetti Dobbiamo correggere alcuni aspetti”

Leggi su oasport

(Di sabato 20 febbraio 2021)al termine della sesta regata della finale diCup, nella quale Luna Rossa ha ceduto il primo punto a Ineos UK, ha fatto un’analisi di quanto accaduto, sottolineando che in competizioni come questa è praticamente impossibileconfermando, nonostante la sconfitta, la sua soddisfazione per il comportamento dell’equipaggio. “I ragazzi hanno fatto un lavoro straordinario nelle manovre. Il vento è stato costante, questa volta non ce l’abbiamo fatta a vincere. Io pensouna regata alla volta, non al risultato finale. Le barche sono molto simili. Abbiamo cercato di approfittare delle opportunità che però non ci sono state. L’intero team deve lavorare nella stessa maniera. Siamo una squadra e questo funziona sin ...