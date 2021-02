**Pd: Fedeli, 'in Direzione risposte da gruppo dirigente, su donne errore politico enorme'** (Di sabato 20 febbraio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 20 febbraio 2021) su Notizie.it.

martinoloiacono : PD: FEDELI, 'IN DIREZIONE RISPOSTE DA GRUPPO DIRIGENTE, SU DONNE ERRORE POLITICO ENORME'. Rischio scissione? - Heraldoverona : Il punto di vista di @ElisaLaPaglia Consigliera comunale di #Verona sulla questione femminile all'interno del #PD i… - Angelo_MB : ...il #PD non è un partito... è una setta in mano a maschietti a cui piace fare le prime donne e spingono avanti qu… - ran_da_gio : @fattoquotidiano @AndreaScanzi Scommetto le mie caccole che i vertici hanno in mente oltre alla coalizione lei pd a… - giu_blo : @GiuseppeB3 @GuidoCrosetto Purtroppo è difficile far capire che l’unica via erano sono e saranno le elezioni. Cambi… -