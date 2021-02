Lutto per Barbara D’Urso, il triste addio commuove il web (Di sabato 20 febbraio 2021) Lutto per Barbara D’Urso, la conduttrice sui social ha reso nota la notizia della morte di uno dei suoi più cari amici che è stato anche in trasmissione da lei. Mauro Bellugi, l’ex calciatore e difensore dell’Inter non è riuscito a farcela, è morto nelle scorse ore all’età di settantuno anni come ha riportato il Corriere della Sera. Il suo volto si era visto solo pochi giorni fa proprio nel programma della conduttrice napoletana, lo sportivo era apparso in collegamento video dall’ospedale, ancora a letto a seguito di una lunga operazione che aveva portato all’amputazione di entrambe le gambe per una malattia pregressa. La sua morte, secondo le prime indiscrezioni, è arrivata a seguito di alcune infezioni che si sono sviluppate dopo la sua operazione. A riportate la notizia è stata anche la stessa ... Leggi su chenews (Di sabato 20 febbraio 2021)per, la conduttrice sui social ha reso nota la notizia della morte di uno dei suoi più cari amici che è stato anche in trasmissione da lei. Mauro Bellugi, l’ex calciatore e difensore dell’Inter non è riuscito a farcela, è morto nelle scorse ore all’età di settantuno anni come ha riportato il Corriere della Sera. Il suo volto si era visto solo pochi giorni fa proprio nel programma della conduttrice napoletana, lo sportivo era apparso in collegamento video dall’ospedale, ancora a letto a seguito di una lunga operazione che aveva portato all’amputazione di entrambe le gambe per una malattia pregressa. La sua morte, secondo le prime indiscrezioni, è arrivata a seguito di alcune infezioni che si sono sviluppate dopo la sua operazione. A riportate la notizia è stata anche la stessa ...

