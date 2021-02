Diablo II: Resurrected è realtà, ecco il trailer di annuncio! (Di sabato 20 febbraio 2021) Direttamente dalla cerimonia di apertura della Blizzcon 2021 arriva il trailer di annuncio di Diablo II: Resurrected, remake del titolo di Blizzard del 2000 Vent’anni. Sono passati più di vent’anni da quando, su un PC dell’epoca che oggi faticherebbe a far partire anche Office, passavamo interi pomeriggi nelle terre di Diablo II. Euforici per le migliorie e le epocali aggiunte avute dopo un primo capitolo sicuramente cult, ma indubbiamente piuttosto scarno, abbiamo esplorato ogni centimetro di mappa, trovato ogni equipaggiamento possibile e sconfitto ogni gargantuesco boss si trovasse sulla nostra strada. Le emozioni vissute con Diablo III non sono state minimamente paragonabili rispetto a quelle del secondo capitolo, che ha saputo rinnovare, far crescere noi e il brand. E in una settimana ricca di ... Leggi su tuttotek (Di sabato 20 febbraio 2021) Direttamente dalla cerimonia di apertura della Blizzcon 2021 arriva ildi annuncio diII:, remake del titolo di Blizzard del 2000 Vent’anni. Sono passati più di vent’anni da quando, su un PC dell’epoca che oggi faticherebbe a far partire anche Office, passavamo interi pomeriggi nelle terre diII. Euforici per le migliorie e le epocali aggiunte avute dopo un primo capitolo sicuramente cult, ma indubbiamente piuttosto scarno, abbiamo esplorato ogni centimetro di mappa, trovato ogni equipaggiamento possibile e sconfitto ogni gargantuesco boss si trovasse sulla nostra strada. Le emozioni vissute conIII non sono state minimamente paragonabili rispetto a quelle del secondo capitolo, che ha saputo rinnovare, far crescere noi e il brand. E in una settimana ricca di ...

