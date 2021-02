Covid, allerta assembramenti a Napoli: troppa gente in strada, lungomare chiuso (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutilungomare di Napoli transennato da piazza Vittoria a Santa Lucia per il progressivo aumento delle persone a passeggio o dirette verso ristoranti e bar. In particolare, viene bloccato l’accesso consentendo solo l’uscita di chi si trova già all’interno dell’area che comprende i locali. La misura – concordata in occasione di un tavolo tenuto nei giorni scorsi in Prefettura – serve ad evitare assembramenti. A far rispettare il blocco polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia municipale e protezione civile. A rilento il traffico veicolare. File di persone restano in attesa che si liberi un tavolo all’aperto. La misura restrittiva è scattata dopo che i locali del lungomare sono stati presi d’assalto con tante famiglie e bambini in maschera per un ultimo scampolo di Carnevale. Scene da ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiditransennato da piazza Vittoria a Santa Lucia per il progressivo aumento delle persone a passeggio o dirette verso ristoranti e bar. In particolare, viene bloccato l’accesso consentendo solo l’uscita di chi si trova già all’interno dell’area che comprende i locali. La misura – concordata in occasione di un tavolo tenuto nei giorni scorsi in Prefettura – serve ad evitare. A far rispettare il blocco polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia municipale e protezione civile. A rilento il traffico veicolare. File di persone restano in attesa che si liberi un tavolo all’aperto. La misura restrittiva è scattata dopo che i locali delsono stati presi d’assalto con tante famiglie e bambini in maschera per un ultimo scampolo di Carnevale. Scene da ...

