Prato, ragazza starnutisce e viene fatta scendere dal treno: "Voi neri portate il Covid" (Di venerdì 19 febbraio 2021) "Sono i neri come te che portano il virus in Italia". Una 19enne che viaggiava su un convoglio ferroviario da Prato a Firenze per andare a scuola ha ricevuto insulti razzisti ed è stata fatta scendere dal treno alla stazione di Sesto Fiorentino perché, pur avendo la mascherina a coprirle il volto, aveva starnutito due volte, scatenando la reazione di un'altra passeggera. A denunciare quanto accaduto, in una lettera inviata alle Ferrovie dello Stato, è stato il padre adottivo della ragazza, un'italiana di origine brasiliana che vive a Prato e frequenta un istituto superiore a Firenze. A bordo del treno la ragazza ha starnutito due volte, scatenando la reazione della passeggera che, secondo il racconto del genitore, le avrebbe lanciato ...

