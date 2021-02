LIVE Medvedev-Tsitsipas 6-4 6-2 1-0, Australian Open 2021 in DIRETTA: il terzo set inizia con il break del russo (Di venerdì 19 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE break Medvedev, 1-0! Subito in salita il terzo set per Tsitsipas, che oramai sembra davvero scoraggiato dalle magie dell’avversario 30-40 Danno fondo a tutte le loro energie i due contendenti! Trovano angoli impossibili, ma questa volta Medvedev mette in campo un gran dritto in corsa, problema nei primi due set 30-30 Il numero 4 al mondo perde il controllo del suo dritto 15-30 E ancora Medvedev! Servizio e dritto a incrociare di Tsitsipas, il russo ci arriva e infila un passante incrociato meraviglioso 15-15 Attacca bene Tsitsipas, che costringe l’avversario al lob difensivo, DIRETTAmente in corridoio 0-15 Grandissimo rovescio lungolinea di ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA, 1-0! Subito in salita ilset per, che oramai sembra davvero scoraggiato dalle magie dell’avversario 30-40 Danno fondo a tutte le loro energie i due contendenti! Trovano angoli impossibili, ma questa voltamette in campo un gran dritto in corsa, problema nei primi due set 30-30 Il numero 4 al mondo perde il controllo del suo dritto 15-30 E ancora! Servizio e dritto a incrociare di, ilci arriva e infila un passante incrociato meraviglioso 15-15 Attacca bene, che costringe l’avversario al lob difensivo,mente in corridoio 0-15 Grandissimo rovescio lungolinea di ...

