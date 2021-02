Harry per Meghan non sarà mai più "sua altezza reale" (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il principe Harry e la moglie Meghan Markle lasciano ogni ruolo reale. Definitivamente. I coniugi, in attesa del secondogenito, hanno confermato che non torneranno ad essere “working members”, ossia membri attivi della famiglia reale. Lo ha riferito Buckingham Palace, secondo quanto riporta Sky News. In un comunicato, la royal family si dice “rattristata dalla decisione”, sottolineando che il duca e la duchessa del Sussex “rimangono molto amati della famiglia”. Le nomine militari onorarie e i vari patronati reali detenuti dalla coppia, come l’affiliazione di Harry con i Royal Marines, saranno rimessi nelle mani della regina e “redistribuiti tra i membri attivi della Royal Family”. Secondo la corrispondente di Sky Rhiannon Mills, il comunicato di oggi fa seguito a “intense discussioni” che si sono ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il principee la moglieMarkle lasciano ogni ruolo. Definitivamente. I coniugi, in attesa del secondogenito, hanno confermato che non torneranno ad essere “working members”, ossia membri attivi della famiglia. Lo ha riferito Buckingham Palace, secondo quanto riporta Sky News. In un comunicato, la royal family si dice “rattristata dalla decisione”, sottolineando che il duca e la duchessa del Sussex “rimangono molto amati della famiglia”. Le nomine militari onorarie e i vari patronati reali detenuti dalla coppia, come l’affiliazione dicon i Royal Marines, saranno rimessi nelle mani della regina e “redistribuiti tra i membri attivi della Royal Family”. Secondo la corrispondente di Sky Rhiannon Mills, il comunicato di oggi fa seguito a “intense discussioni” che si sono ...

