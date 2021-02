Gregoretti, Salvini: “Confermata la linea condivisa dal Governo” (Di venerdì 19 febbraio 2021) (dall’inviata Elvira Terranova) – Alla fine dell’udienza sembrano tutti soddisfatti. Anche il Gup Nunzio Sarpietro che, lasciando l’aula bunker del carcere Bicocca di Catania, parla di una “buona deposizione tecnica” della ministra Luciana Lamorgese. Alla quarta udienza preliminare del procedimento a carico del leader della Lega Matteo Salvini, che lo vede imputato per sequestro di persona e abusi in atti di ufficio per la vicenda della nave Gregoretti, è stato oggi il turno di due ministri, che facevano parte anche del Governo Conte-bis, Luigi Di Maio e Luciana Lamorgese. Entrambi sono entrati a bordo dell’autoblu senza farsi vedere dai giornalisti, assiepati dietro le transenne. Davanti al gup Sarpietro hanno parlato – Lamorgese per quasi due ore – degli sbarchi, i ricollocamenti, facendo anche una serie di paragoni tra i vari ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 19 febbraio 2021) (dall’inviata Elvira Terranova) – Alla fine dell’udienza sembrano tutti soddisfatti. Anche il Gup Nunzio Sarpietro che, lasciando l’aula bunker del carcere Bicocca di Catania, parla di una “buona deposizione tecnica” della ministra Luciana Lamorgese. Alla quarta udienza preliminare del procedimento a carico del leader della Lega Matteo, che lo vede imputato per sequestro di persona e abusi in atti di ufficio per la vicenda della nave, è stato oggi il turno di due ministri, che facevano parte anche delConte-bis, Luigi Di Maio e Luciana Lamorgese. Entrambi sono entrati a bordo dell’autoblu senza farsi vedere dai giornalisti, assiepati dietro le transenne. Davanti al gup Sarpietro hanno parlato – Lamorgese per quasi due ore – degli sbarchi, i ricollocamenti, facendo anche una serie di paragoni tra i vari ...

