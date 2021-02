Governo: donne e Sud in quota sottosegretari, verso Cdm lunedì/Adnkronos (2) (Di venerdì 19 febbraio 2021) (Adnkronos) – I 5 Stelle, nella partita del sottoGoverno, pagheranno anche lo scotto per l’emorragia di parlamentari M5S legata al voto di fiducia: il ‘pacchetto’ di sottosegretari, per i grillini, passa infatti da 13 a 11. L’elenco si è ristretto, la competizione sale. Al dicastero del Lavoro, guidato dal dem Andrea Orlando, i pentastellati lavorano per far spazio a uno dei loro, soprattutto per puntellare il reddito di cittadinanza. Tra i nomi che rimbalzano, quello della deputata Maria Pallini, nel team del futuro proprio come ‘facilitatrice’ delle tematiche sul lavoro. Per lo Sviluppo economico si fa largo un’altra donna: l’ex membra del direttorio grillino Carla Ruocco. Ma per approdare a via Veneto, la parlamentare di origini campane dovrebbe lasciare la presidenza della commissione di inchiesta sulle banche, il che aprirebbe una ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 19 febbraio 2021) () – I 5 Stelle, nella partita del sotto, pagheranno anche lo scotto per l’emorragia di parlamentari M5S legata al voto di fiducia: il ‘pacchetto’ di, per i grillini, passa infatti da 13 a 11. L’elenco si è ristretto, la competizione sale. Al dicastero del Lavoro, guidato dal dem Andrea Orlando, i pentastellati lavorano per far spazio a uno dei loro, soprattutto per puntellare il reddito di cittadinanza. Tra i nomi che rimbalzano, quello della deputata Maria Pallini, nel team del futuro proprio come ‘facilitatrice’ delle tematiche sul lavoro. Per lo Sviluppo economico si fa largo un’altra donna: l’ex membra del direttorio grillino Carla Ruocco. Ma per approdare a via Veneto, la parlamentare di origini campane dovrebbe lasciare la presidenza della commissione di inchiesta sulle banche, il che aprirebbe una ...

