"È pronto per Tokio. O faranno finta di nulla?" (Di venerdì 19 febbraio 2021) Pier Augusto Stagi L'allenatore di Alex. "Iaaf e Wada non credibili, intervenga il Cio. Solo Malagò ci è stato vicino" Fine di un incubo con l'archiviazione del procedimento penale a carico dell'ex marciatore azzurro Alex Schwazer da parte del tribunale di Bolzano per «non aver commesso il fatto». Donati, dopo questa corsa infinita, come si sente? «È stata una navigazione di cinque anni nell'amarezza, spesso nella solitudine. È molto brutto avere come controparte l'istituzione, con tutto il suo potere, anche il potere di negarti le prove. In questo caso per istituzioni intendo chiaramente la Iaaf e la Wada, la mamma dell'atletica mondiale e l'organo di controllo che dovrebbe garantire uno sport pulito, che naturalmente ti giudica secondo le loro regole, il loro circuito autoreferenziale di giustizia sportiva». E ora? «La battaglia è stata vinta, e io questa volta non ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 19 febbraio 2021) Pier Augusto Stagi L'allenatore di Alex. "Iaaf e Wada non credibili, intervenga il Cio. Solo Malagò ci è stato vicino" Fine di un incubo con l'archiviazione del procedimento penale a carico dell'ex marciatore azzurro Alex Schwazer da parte del tribunale di Bolzano per «non aver commesso il fatto». Donati, dopo questa corsa infinita, come si sente? «È stata una navigazione di cinque anni nell'amarezza, spesso nella solitudine. È molto brutto avere come controparte l'istituzione, con tutto il suo potere, anche il potere di negarti le prove. In questo caso per istituzioni intendo chiaramente la Iaaf e la Wada, la mamma dell'atletica mondiale e l'organo di controllo che dovrebbe garantire uno sport pulito, che naturalmente ti giudica secondo le loro regole, il loro circuito autoreferenziale di giustizia sportiva». E ora? «La battaglia è stata vinta, e io questa volta non ...

Ultime Notizie dalla rete : pronto per G7: "Cnn", Biden pronto ad annunciare 2 miliardi di dollari per iniziativa Covax Biden dovrebbe annunciare anche ulteriori due miliardi di dollari per finanziare i contributi di altri Paesi e assicurare la consegna delle dosi nei tempi prefissati. Si tratta di fondi già approvati ...

Amedeo Preziosi: 'Ci prepariamo per regalare un show incredibile' Per lui la musica è una passione fin da piccolo e con essa è pronto a diventare una star e a seguire i suoi sogni. Abbiamo avuto l'occasione di farci raccontare qualche aneddoto e curiosità da parte ...

Esami di maturità, anche quest’anno niente scritti ROMA (ITALPRESS) – Anche quest’anno niente scritti agli esami di maturità, ma solo la prova orale.Sono pronte le ordinanze sugli Esami di Stato del primo e del secondo ciclo di Istruzione, che lunedì ...

