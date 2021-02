Da oggi sono tutti un po’ più grillini (Di venerdì 19 febbraio 2021) L’intervento di Davide Crippa, capogruppo del MoVimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati, dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi. Grazie Presidente. Nessuno ha ancora capito le ragioni di questa crisi, nemmeno in questo palazzo. Una cosa soltanto è chiara a tutti: i cittadini sono stati messi di lato per interessi di parte. oggi ci viene chiesto di mettere da parte le divisioni spesso strumentali e di schieramento. Ieri, l’ha detto lei presidente, l’unità non è un’opzione è un dovere. Verissimo. Questo sacrosanto principio, colleghi, doveva essere però un dovere da parecchi mesi, quando era ormai chiaro a tutti che questa pandemia fosse la peggiore situazione di emergenza economica, sociale e sanitaria dal dopoguerra ad oggi, come lei stesso ha ricordato nel suo ... Leggi su ilblogdellestelle (Di venerdì 19 febbraio 2021) L’intervento di Davide Crippa, capogruppo del MoVimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati, dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi. Grazie Presidente. Nessuno ha ancora capito le ragioni di questa crisi, nemmeno in questo palazzo. Una cosa soltanto è chiara a: i cittadinistati messi di lato per interessi di parte.ci viene chiesto di mettere da parte le divisioni spesso strumentali e di schieramento. Ieri, l’ha detto lei presidente, l’unità non è un’opzione è un dovere. Verissimo. Questo sacrosanto principio, colleghi, doveva essere però un dovere da parecchi mesi, quando era ormai chiaro ache questa pandemia fosse la peggiore situazione di emergenza economica, sociale e sanitaria dal dopoguerra ad, come lei stesso ha ricordato nel suo ...

