Crema pasticcera al cioccolato: pronta in 5 minuti (Di venerdì 19 febbraio 2021) Avete bisogno di una Crema gustosa, per farcire i vostri dolci fatti in casa, ma avete poco tempo a disposizione? Ecco come cucinare una buonissima Crema pasticciera al cioccolato, si prepara in solamente cinque minuti. Di seguito la ricetta completa. Ingredienti: 400 ml di latte 150 grammi di zucchero bianco da tavola 150 grammi di cioccolato fondente 100 ml di panna liquida 40 grammi di fecola di patate 15 ml di estratto di vaniglia 4 tuorli d’uovo. Per evitare sprechi, potete acquistare in commercio i brick di uova già separati. Montare i tuorli Inserire all’interno di una ciotola l’estratto di vaniglia, tutti i tuorli d’uovo e lo zucchero. Con una frusta manuale montare velocemente tutti gli ingredienti, fino a quando non saranno diventati spumosi. Cuocere la Crema Dentro una ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 19 febbraio 2021) Avete bisogno di unagustosa, per farcire i vostri dolci fatti in casa, ma avete poco tempo a disposizione? Ecco come cucinare una buonissimapasticciera al, si prepara in solamente cinque. Di seguito la ricetta completa. Ingredienti: 400 ml di latte 150 grammi di zucchero bianco da tavola 150 grammi difondente 100 ml di panna liquida 40 grammi di fecola di patate 15 ml di estratto di vaniglia 4 tuorli d’uovo. Per evitare sprechi, potete acquistare in commercio i brick di uova già separati. Montare i tuorli Inserire all’interno di una ciotola l’estratto di vaniglia, tutti i tuorli d’uovo e lo zucchero. Con una frusta manuale montare velocemente tutti gli ingredienti, fino a quando non saranno diventati spumosi. Cuocere laDentro una ...

