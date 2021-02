Covid | Fontana | ' macchina Lombardia pronta | servono più vaccini'

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Milano, 19 feb. (Adnkronos) - "Questa settimana il pianoinè partito con grandi adesioni sul portale online. Stiamo vaccinando gli over 80 e le forze dell'ordine. Laorganizzativa è partita ed èper lavorare su numeri importanti, ma al momento dobbiamo attenerci alle disponibilità deiin arrivo. Dobbiamo riceverne di più per poter intensificare la campagna di vaccinazione". Lo afferma il presidente della Regione, Attilio, in un messaggio video.

Azioni mirate a mantenere la Lombardia il più possibile libera da restrizioni' ma, ha ammonito, 'serve massima attenzione da parte di tutti. Serve che arrivino i vaccini', ha aggiunto. Per il ...Come reso noto dalla regione guidata da Attilio, nelle ultime 24 ore sono stati registrati ... +5 pazienti in terapia intensiva (373) e +17 pazienti negli altri reparti(3.733). (...Effetto varianti, Iss: "State il più possibile a casa". Arancio per Campania, Emilia, Molise. Perugia rossa. Lombardia, Piemonte e Lazio resistono al giallo come chiesto dai governatori ...