Con una voce fioca, "voi siete Liguori?" (Di venerdì 19 febbraio 2021) di Pina Ferro Il cronista Gino Liguori grazie ad un suo ragionamento decise di non recarsi sul luogo dell'arresto di Cutolo ma di attenderlo a Salerno dove, a suo parere sicuramente sarebbe stato tradotto. E così fu. Era l'alba quando riuscì addirittura a strappare alcune dichiarazioni al boss della Nco. Un'intervista rubata ad un uomo il cui pensiero era quello di assicurarsi che il figlio Roberto stesse bene. Che cosa successe e come fu catturato Raffaele Cutolo? «Quella notte fu una notte terribile, – precisa Gino Liguori – il telefono di casa mia squillava in continuazione. Gli amici, mi informavano di Raffaele Cutolo e mi chiedevano se avessi saputo della notizia. Naturalmente io non rispondevo, qualcuno addirittura mi diceva "cercate di trattarlo bene" ma questo non era nei miei compiti, naturalmente. L'articolo completo sull'edizione digitale di ...

