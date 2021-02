Bianco è il colore del danno – raccontare la malattia, il suo prima ed il dopo (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ho conosciuto Francesca ad un incontro di presentazione di un libro di cui è la coautrice, quest’estate, a Roma. Mi colpì molto la sua severità – prima di tutto verso sé stessa – e la sua qualità di giornalista autentica. “Una che va sul campo!” mi dicevo. Quella severità diventava obiettività nel riportare i fatti. Ricordo distintamente l’averla sentita affermare “giornalisti e ONG avevano più accesso ai centri di detenzione in Libia quando Salvini era ministro dell’interno di quanto ne abbiano adesso”. Non si era certo in un contesto di destra. Finimmo per l’interloquire brevemente di povertà vicina o vicinissima (dato che per lavoro me ne occupo). Ne trassi l’impressione umana di aver parlato con una persona che aveva molto da raccontare e da insegnare. Quando ho letto del suo libro, “Bianco è il colore del ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ho conosciuto Francesca ad un incontro di presentazione di un libro di cui è la coautrice, quest’estate, a Roma. Mi colpì molto la sua severità –di tutto verso sé stessa – e la sua qualità di giornalista autentica. “Una che va sul campo!” mi dicevo. Quella severità diventava obiettività nel riportare i fatti. Ricordo distintamente l’averla sentita affermare “giornalisti e ONG avevano più accesso ai centri di detenzione in Libia quando Salvini era ministro dell’interno di quanto ne abbiano adesso”. Non si era certo in un contesto di destra. Finimmo per l’interloquire brevemente di povertà vicina o vicinissima (dato che per lavoro me ne occupo). Ne trassi l’impressione umana di aver parlato con una persona che aveva molto dae da insegnare. Quando ho letto del suo libro, “è ildel ...

