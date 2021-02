WIIT | 2020 chiuso con ricavi in crescita e tre acquisizioni

(Di giovedì 18 febbraio 2021) (Teleborsa) –, società attiva nel cloud computing e quotata sul segmento STAR del mercato MTA, hailconadjusted pari a 52,4 milioni di euro, indel 54% rispetto ai 33,9 milioni del 2019. L’EBITDA adjusted è stato di 18,3 milioni di euro (+38,7% rispetto al 2019), il margine suidel 34,9%. L’utile netto adjusted consolidato si è attestato a 6,2 milioni di euro (erano 6,7 milioni nel 2019). La posizione finanziaria netta adjusted è negativa per 94,8 milioni. Questo importo comprende l’indebitamento per l’acquisizione di myLoc per circa 55 milioni di euri e per l’acquisizione e il pagamento degli earn out relativi all’operazione di acquisizione di Etaeria e dell’azienda Aedera, pari a complessivi 13 milioni, entrambe perfezionate nel mese di ...

per un controvalore complessivo di 232.494,00 euro in esecuzione della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti del 29 Aprile. A seguito degli acquisti finora effettuati,detiene un ...(Teleborsa) – WIIT ha acquistato, nel periodo 08 – 12 Febbraio 2021, n. 1.450 azioni proprie, al prezzo medio unitario di 160,2070 euro per azione, per un controvalore complessivo di ...