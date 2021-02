Varianti Covid, il test funziona? Cosa dice l’Iss (Di giovedì 18 febbraio 2021) I test per la diagnosi di Covid che si usano attualmente sono in grado di rilevare le Varianti di Sars-CoV-2? “In linea generale -scrive l’Istituto superiore di sanità in una nuova Faq dello speciale Varianti aggiornato online -, i test diagnostici attualmente in uso funzionano correttamente”. l’Iss rimanda comunque alle indicazioni diffuse nei giorni scorsi dal ministero della Salute. “Il ministero della Salute – spiega – raccomanda l’uso di test molecolari non esclusivamente basati sul gene S. Si può ricorrere ai test antigenici, ma per le eventuali conferme sono necessari i test antigenici non rapidi (di laboratorio) o quelli rapidi con lettura in fluorescenza (cioè letti con apposite apparecchiature), che ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 18 febbraio 2021) Iper la diagnosi diche si usano attualmente sono in grado di rilevare ledi Sars-CoV-2? “In linea generale -scrive l’Istituto superiore di sanità in una nuova Faq dello specialeaggiornato online -, idiagnostici attualmente in usono correttamente”.rimanda comunque alle indicazioni diffuse nei giorni scorsi dal ministero della Salute. “Il ministero della Salute – spiega – raccomanda l’uso dimolecolari non esclusivamente basati sul gene S. Si può ricorrere aiantigenici, ma per le eventuali conferme sono necessari iantigenici non rapidi (di laboratorio) o quelli rapidi con lettura in fluorescenza (cioè letti con apposite apparecchiature), che ...

