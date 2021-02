Ultime Notizie Roma del 18-02-2021 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

il governo incassa la fiducia in Senato esistono stati 262/19 meno di quota Monti quindi ci dei 49 sono arrivati dal Movimento 5 Stelle al 38 pentastellati non erano presenti oggi vota la camera il premier Chiama una nuova ricostruzione come nel dopoguerra avverte che l'unità non è un'opzione ma un dovere che la scelta è reversibile cambia lo statuto del MoVimento 5 Stelle Ok degli scritti in rosso alla nuova governance collegiale con un comitato di 5 m i PM di Taranto hanno chiesto 28 25 anni di reclusione per Fabio e Nicola Riva gli ex proprietari dell'ilva tra i 47 imputati nel processo sull'inquinamento ambientale prodotto dallo stabilimento siderurgico sono accusati di concorso in associazione finalizzata a disastro ambientale e avvelenamento di sostanze alimentari ...