The Last of Us Parte II è il re dell'accessibilità per persone con disabilità visive secondo uno studio (Di giovedì 18 febbraio 2021) L'accessibilità nei videogiochi è sempre di più un punto chiave del settore. Recentemente, abbiamo visto il nuovo programma di Microsoft mirato a un'accessibilità ancora maggiore, ma già in precedenza il colosso di Redmond aveva compiuto dei veri miracoli con il suo Xbox Adaptive Controller. Ma non c'è solo Microsoft, abbiamo visto anche il grande lavoro svolto da Naughty Dog con il suo The Last of Us Part II, che ha fornito numerose opzioni per l'accessibilità. Ora, gli esperti di Lenstore hanno condotto uno studio per scoprire quali giochi offrono il massimo supporto agli utenti affetti da disabilità visive.

