Samira Zargari che non ha potuto partecipare ai Mondiali di Sci per colpa del marito (Di giovedì 18 febbraio 2021) Head coach della squadra iraniana di sci non ha ricevuto l’ok per l’espatrio…dal propio coniuge La storia di Samira Zargari sta facendo il giro del mondo. In questi giorni si stanno svolgendo a Cortina i Mondiali di Sci dove ci sarebbe dovuta essere anche lei, non come atleta in gara ma come head coach (ovvero allenatrice principale) della squadra femminile iraniana. Eppure così non è stato e Samira non ci è nemmeno arrivata in Italia a causa del marito che non le ha dato permesso. Infatti nel paese c’è una norma che impone l’autorizzazione del coniuge qualora la donna richieda l’espatrio per ragioni di lavoro o per altre motivazioni. Il caso sta facendo discutere anche nel paese stesso: “Fino all’ultimo — ha fatto sapere la Federsci iraniana — abbiamo cercato di trovare una soluzione, ma non è stato ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 18 febbraio 2021) Head coach della squadra iraniana di sci non ha ricevuto l’ok per l’espatrio…dal propio coniuge La storia dista facendo il giro del mondo. In questi giorni si stanno svolgendo a Cortina idi Sci dove ci sarebbe dovuta essere anche lei, non come atleta in gara ma come head coach (ovvero allenatrice principale) della squadra femminile iraniana. Eppure così non è stato enon ci è nemmeno arrivata in Italia a causa delche non le ha dato permesso. Infatti nel paese c’è una norma che impone l’autorizzazione del coniuge qualora la donna richieda l’espatrio per ragioni di lavoro o per altre motivazioni. Il caso sta facendo discutere anche nel paese stesso: “Fino all’ultimo — ha fatto sapere la Federsci iraniana — abbiamo cercato di trovare una soluzione, ma non è stato ...

Eurosport_IT : In Iran una legge prevede che una donna debba chiedere al marito il permesso per l’espatrio. Samira Zargari non l’… - RaiNews : Samira Zargari è stata sostituita da una collega #SamiraZargari #Cortinadampezzo - senborgonzoni : 21° secolo... Samira Zargari, allenatore capo della squadra di sci iraniana, non ha potuto accompagnare la sua squ… - zazoomblog : Samira Zargari che non ha potuto partecipare ai Mondiali di Sci per colpa del marito - #Samira #Zargari #potuto… - 361_magazine : La storia di #SamiraZargari -