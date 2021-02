M5s: pugno di ferro. Crimi annuncia l’espulsione dei 15 senatori dissidenti (Di giovedì 18 febbraio 2021) E' durissimo Vito Crimi. annuncia: «I 15 senatori che hanno votato no alla fiducia saranno espulsi». Il capo politico del Movimento 5 stelle, in qualche modo sfiduciato da coloro che lo criticano, aggiunge: «I 15 senatori si collocano, nei fatti, all'opposizione. Per tale motivo non potranno più far parte del gruppo parlamentare del Movimento al Senato. Ho dunque invitato il capogruppo a comunicare il loro allontanamento, ai sensi dello Statuto e del regolamento del gruppo». L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 18 febbraio 2021) E' durissimo Vito: «I 15che hanno votato no alla fiducia saranno espulsi». Il capo politico del Movimento 5 stelle, in qualche modo sfiduciato da coloro che lo criticano, aggiunge: «I 15si collocano, nei fatti, all'opposizione. Per tale motivo non potranno più far parte del gruppo parlamentare del Movimento al Senato. Ho dunque invitato il capogruppo a comunicare il loro allontanamento, ai sensi dello Statuto e del regolamento del gruppo». L'articolo proviene da Firenze Post.

