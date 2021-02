Lucio Dalla, dopo dieci anni dalla sua morte un grande traguardo (Di giovedì 18 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. dopo una serie di indugi e a dieci anni dalla scomparsa del grande autore bolognese arriva un via libera molto importante. Sappiamo che sono seguiti tanti tortuosi dibattiti sull’eredità, intellettuale e finanziaria, rispetto ai familiari e al suo ultimo e più giovane compagno Marco Alemanno, suo partner in una relazione che li ha visti negli Leggi su youmovies (Di giovedì 18 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.una serie di indugi e ascomparsa delautore bolognese arriva un via libera molto importante. Sappiamo che sono seguiti tanti tortuosi dibattiti sull’eredità, intellettuale e finanziaria, rispetto ai familiari e al suo ultimo e più giovane compagno Marco Alemanno, suo partner in una relazione che li ha visti negli

justcallme_sug : De André Lucio Dalla De Gregori Mia Martini Gino Paoli (nello specifico Il cielo in una stanza) Scegliete voi quale - Lokiandroll : il mio toto-covergate: lucio dalla o mia martini - marikaamvn : Quanto ci scommettiamo che questi geni si stanno litigando Lucio Dalla - radiocalabriafm : Lucio Dalla - La casa in riva al mare - radio7asiago : Now Playng: Lucio Dalla - Stella di Mare -