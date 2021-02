LIVE Biathlon, Single Mixed Relay Mondiali in DIRETTA: Wierer e Hofer, medaglia possibile! (Di giovedì 18 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma odierno e la startlist – La presentazione della staffetta Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della staffetta Single Mixed dei Mondiali di Biathlon in programma ad Pokljuka, in Slovenia: oggi, giovedì18 febbraio, alle ore 15.15, scatterà l’ottava gara della rassegna iridata dell’anno solare 2021. Questa la formazione azzurra al via: ad aprire le danze sarà Lukas Hofer, poi toccherà a Dorothea Wierer. Il duo norvegese, composto da Johannes Thignes Boe e Tiril Eckhoff è quello che sulla carta è il netto favorito per la medaglia d’oro, un gradino al di sopra della Francia, che potrà schierare all’inizio Antonin Guigonnat e Julia Simon in ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma odierno e la startlist – La presentazione della staffetta Buongiorno e benvenuti allatestuale della staffettadeidiin programma ad Pokljuka, in Slovenia: oggi, giovedì18 febbraio, alle ore 15.15, scatterà l’ottava gara della rassegna iridata dell’anno solare 2021. Questa la formazione azzurra al via: ad aprire le danze sarà Lukas, poi toccherà a Dorothea. Il duo norvegese, composto da Johannes Thignes Boe e Tiril Eckhoff è quello che sulla carta è il netto favorito per lad’oro, un gradino al di sopra della Francia, che potrà schierare all’inizio Antonin Guigonnat e Julia Simon in ...

