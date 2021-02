LIVE Biathlon, Single Mixed Relay Mondiali in DIRETTA: l’Italia si aggrappa a Wierer e Hofer per entrare nel medagliere (Di giovedì 18 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.50: Il duo norvegese, composto da Johannes Thignes Boe e Tiril Eckhoff è il netto favorito per la medaglia d’oro, sono i due leader di Coppa del Mondo, finora in due hanno vinto 11 gare individuali in stagione 14.45: Si tratta dell’ottava gara della rassegna iridata 2021: quattro giri da 3 km con cambi alternati, due frazione per il componente maschile della squadra ed altrettante per la componente femminile. Questa la formazione azzurra al via: ad aprire le danze sarà Lukas Hofer, poi toccherà a Dorothea Wierer. 14.42: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della staffetta Single Mixed dei Mondiali di Biathlon in programma a Pokljuka Il programma ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.50: Il duo norvegese, composto da Johannes Thignes Boe e Tiril Eckhoff è il netto favorito per la medaglia d’oro, sono i due leader di Coppa del Mondo, finora in due hanno vinto 11 gare individuali in stagione 14.45: Si tratta dell’ottava gara della rassegna iridata 2021: quattro giri da 3 km con cambi alternati, due frazione per il componente maschile della squadra ed altrettante per la componente femminile. Questa la formazione azzurra al via: ad aprire le danze sarà Lukas, poi toccherà a Dorothea. 14.42: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alladella staffettadeidiin programma a Pokljuka Il programma ...

