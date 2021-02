Lega: Casalino, 'Salvini macchina guerra consensi, tanto di cappello' (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - La Lega e Matteo Salvini hanno fatto "tante capriole, faccio fatica a capire alcune posizioni, anche su Draghi. Credo che tutti facciano attenzione ai sondaggi, dicono che non contano ma appena il trend scende inizia il panico" e "quando accade tutti iniziano ad agitarsi. Può darsi che Salvini possa provare a spingere su alcuni temi, come ha fatto con noi. Lui è una macchina di consensi, tanto di cappello su questo. Gira, è molto sensibile al senso comune". Così Rocco Casalino, ospite de L'Intervista di Maria Latella su Skytg24. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Lae Matteohanno fatto "tante capriole, faccio fatica a capire alcune posizioni, anche su Draghi. Credo che tutti facciano attenzione ai sondaggi, dicono che non contano ma appena il trend scende inizia il panico" e "quando accade tutti iniziano ad agitarsi. Può darsi chepossa provare a spingere su alcuni temi, come ha fatto con noi. Lui è unadidisu questo. Gira, è molto sensibile al senso comune". Così Rocco, ospite de L'Intervista di Maria Latella su Skytg24.

matteosalvinimi : Non ci sono più Conte, Azzolina, Bonafede e Casalino, ma ci sono tre ministri della Lega che da oggi lavoreranno pe… - ilfoglio_it : Nella Lega sale l'ala giorgettiana. In FI quella più ostile al sovranismo. E sui ministeri centrali per il Recovery… - TV7Benevento : Lega: Casalino, 'Salvini macchina guerra consensi, tanto di cappello'... - Franco30554674 : #ItaliaViva ad oggi 18/02/21 è l'unico gruppo di maggioranza saldo e coeso. FI perde pezzi, la Lega sono 2 gruppi,… - PietroOlma : @eterea_naive Più che fidarmi non so che fare. L’alternativa è Leu? Pd? Molti dicono FDI: ma siamo sicuri che sia m… -