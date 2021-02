Lazio, Radu operato questa mattina all’inguine: i tempi di recupero (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nella mattinata odierna il difensore della Lazio, Stefan Radu, è stato sottoposto ad intervento chirurgico per ernia inguinale.E' stato operato questa mattina presso la clinica Paideia, il difensore della Lazio Stefan Radu, per l'ernia inguinale diagnosticatagli due giorni fa. La buona riuscita dell'intervento è stata comunicata dallo stesso club biancoceleste, attraverso una nota diffusa tramite i propri canali di riferimento. "Nella mattinata odierna il calciatore Stefan Radu è stato sottoposto ad intervento chirurgico per ernia inguinale. L’intervento, eseguito dal Prof. Paolo Barillari e dalla sua equipe, è perfettamente riuscito. L’atleta verrà sottoposto nelle prossime ore a monitoraggio clinico per quantificare ... Leggi su mediagol (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nellata odierna il difensore della, Stefan, è stato sottoposto ad intervento chirurgico per ernia inguinale.E' statopresso la clinica Paideia, il difensore dellaStefan, per l'ernia inguinale diagnosticatagli due giorni fa. La buona riuscita dell'intervento è stata comunicata dallo stesso club biancoceleste, attraverso una nota diffusa tramite i propri canali di riferimento. "Nellata odierna il calciatore Stefanè stato sottoposto ad intervento chirurgico per ernia inguinale. L’intervento, eseguito dal Prof. Paolo Barillari e dalla sua equipe, è perfettamente riuscito. L’atleta verrà sottoposto nelle prossime ore a monitoraggio clinico per quantificare ...

