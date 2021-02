Infortunio Radu: oggi la decisione sull’operazione, i dettagli (Di giovedì 18 febbraio 2021) Infortunio Radu: oggi il difensore potrebbe decidersi di operarsi e rimanere fermo un mese provando a tornare per il ritorno contro il Bayern Il nodo Stefan Radu sarà sciolto – molto probabilmente – oggi. Il difensore biancoceleste è alle prese con un’ernia inguinale che l’ha costretto a dare forfait nel match contro l’Inter a San Siro. Sembrano non esserci più dubbi, ormai, dovrà operarsi il prima possibile. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO VAI SU LAZIONEWS24 Ieri, il difensore, era presente a Formello ed ha provato ad allenarsi con il resto del gruppo ma per ogni scatto che faceva compariva una smorfia sul suo viso. Un segno lapalissiano delle sue condizioni: precarie. Secondo Il Corriere dello Sport la Lazio e giocatore, prenderanno un decisione definitiva. Ne parleranno tutte le ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 febbraio 2021)il difensore potrebbe decidersi di operarsi e rimanere fermo un mese provando a tornare per il ritorno contro il Bayern Il nodo Stefansarà sciolto – molto probabilmente –. Il difensore biancoceleste è alle prese con un’ernia inguinale che l’ha costretto a dare forfait nel match contro l’Inter a San Siro. Sembrano non esserci più dubbi, ormai, dovrà operarsi il prima possibile. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO VAI SU LAZIONEWS24 Ieri, il difensore, era presente a Formello ed ha provato ad allenarsi con il resto del gruppo ma per ogni scatto che faceva compariva una smorfia sul suo viso. Un segno lapalissiano delle sue condizioni: precarie. Secondo Il Corriere dello Sport la Lazio e giocatore, prenderanno undefinitiva. Ne parleranno tutte le ...

AquilottoEddy : RT @danimagli: L’infortunio di Radu ha un po’ destabilizzato Inzaghi e la Lazio, un peccato perché, nonostante l’impegno e la voglia, la sq… - bladetherunner : @d_arco75 I titolari di queste squadre non sono di cristallo (LF) e non hanno 35 anni (Radu). Prima dell’infortunio… - rossipaolo65 : RT @danimagli: L’infortunio di Radu ha un po’ destabilizzato Inzaghi e la Lazio, un peccato perché, nonostante l’impegno e la voglia, la sq… - infoitsport : Lazio, Inzaghi: 'L'infortunio di Radu ha cambiato i piani, prima del rigore stavamo dominando' - infoitsport : Lazio, infortunio Radu: il difensore a rischio per la Sampdoria -