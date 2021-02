Deve scontare 12 anni di reclusione, arrestato il dottor Mirko Buzzetti (Di giovedì 18 febbraio 2021) Cremona, 18 febbraio 2021 - E' stato arrestato Mirko Buzzetti: il medico 60enne Deve scontare una pena di 12 anni e due mesi . I carabinieri di Castelleone, in esecuzione di un ordine di carcerazione ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 18 febbraio 2021) Cremona, 18 febbraio 2021 - E' stato: il medico 60enneuna pena di 12e due mesi . I carabinieri di Castelleone, in esecuzione di un ordine di carcerazione ...

