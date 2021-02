BSB | Silicone Engineering returns to Superbike full - time

(Di giovedì 18 febbraio 2021)Racing has become a team of reference in the road racing world, thanks also to direct support from Kawasaki UK and the undeniable talents of Dean Harrison , the winner of three ...

corsedimoto : #BSB Dean Harrison con il Silicone Engineering Racing ritorna a tempo pieno al via del British Superbike -

Ultime Notizie dalla rete : BSB Silicone

Corse di Moto

Engineering Racing has become a team of reference in the road racing world, thanks also to ... Bagnall: "Pleased to return towith Dean" The season will get underway in late May, with the ...IlEngineering Racing è diventato uno dei team di punta per quel che riguarda le corse su ... Bagnall: 'Felici di tornare nelcon Dean' La stagione partirà quindi a fine maggio, con il primo ...Il team protagonista assoluto delle corse su strada tornerà a tempo pieno nella massima categoria britannica, con il "solito" Dean Harrison che porterà in pista la nuova Kawasaki Ninja ZX-10RR ...Dean Harrison con il team Silicone Engineering Racing disputerà tutta la stagione 2021 del British Superbike dopo l'assenza del 2020.