Augello | «Sarà una Lazio diversa Sampdoria? È cambiato qualcosa»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 18 febbraio 2021), terzino della, ha fatto il punto sul campionato dei blucerchiati: le dichiarazioni a Repubblica Tommaso, terzino della, ha fatto il punto ai microfoni di Repubblica in vista della sfida contro la. GOL ALL’OLIMPICO – «È stata una giornata bellissima, la più bella in blucerchiata. Vincere 3-0 contro una grande come la, è stato gratificante ed indimenticabile. Questa, però è un’altra partita. Prima del corner, eravamo vicini con Jankto e gli ho chiesto di spostarsi verso destra. La palla è arrivata dove ero io. L’ho colpita bene, di collo esterno. Una conclusione imprendibile». LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU SAMPNEWS24 ASSIST A QUAGLIARELLA – «Ci tenevo a fare un assist al capitano e in un’occasione speciale vale di più. Mi ricorderò per ...