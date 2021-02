Taarabt | “La gente pensa di conoscermi | ma in E League saprà chi sono davvero”

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) La sfida tra Benfica e Arsenal è una delle più interessanti dei sedicesimi di Europa. Il match si preannuncia estremamente equilibrato e solo le prodezze dei protagonisti più attesi decideranno le sorti del doppio confronto. Tra i giocatori più carichi c'è sicuramente Adel. L'attaccante marocchino è una vecchia conoscenza di Milan e Genoa, ma ora milita nel club lusitano.RIVELAZIONELo stessosi mostra estremamente convinto e deciso in un'intervista al sito della Uefa: "Ladi conoscere Adel. Ma stanno per scoprire chiveramente. Misempre sentito a mio agio con il pallone, ma l'Europasta per vedere un lato diverso di me. Sapevo che avrei dovuto fare di più finora. Il Benfica ...