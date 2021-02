Niente primule ma più hub e volontari: prende forma il Piano Vaccini di Draghi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiLe vaccinazioni nelle caserme e nei palazzetti, un esercito di 300mila volontari in campo per la logistica e per aumentare il personale dedicato alle somministrazioni, mezzo milione di dosi al giorno come obiettivo a partire da aprile. prende forma il nuovo Piano Vaccini dopo le indicazioni che il premier Mario Draghi ha dato, in Senato, ribadendo che l’immunizzazione di massa degli italiani è la “prima sfida” per il governo del Paese. Il presidente del Consiglio ha parlato della necessità di essere rapidi ed efficienti, del “dovere” di utilizzare tutto ciò che l’Italia ha a disposizione per proteggere i suoi cittadini e già nei prossimi giorni ci saranno una serie di incontri per definire le linee del Piano organizzativo e ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiLe vaccinazioni nelle caserme e nei palazzetti, un esercito di 300milain campo per la logistica e per aumentare il personale dedicato alle somministrazioni, mezzo milione di dosi al giorno come obiettivo a partire da aprile.il nuovodopo le indicazioni che il premier Marioha dato, in Senato, ribadendo che l’immunizzazione di massa degli italiani è la “prima sfida” per il governo del Paese. Il presidente del Consiglio ha parlato della necessità di essere rapidi ed efficienti, del “dovere” di utilizzare tutto ciò che l’Italia ha a disposizione per proteggere i suoi cittadini e già nei prossimi giorni ci saranno una serie di incontri per definire le linee delorganizzativo e ...

StefanoFeltri : Finalmente un piano di vaccinazione da vera emergenza: esercito protezione civile, niente primule ('non sono ancora… - CiriSince1978 : Niente #primule ma vaccini in strutture già esistenti GRAZIE PRESIDENTE #Draghi e grazie al @Esercito che subito s… - CardelliAc : RT @AlessiaFragassi: ++ #Draghi, vaccini in tutte le strutture, pubbliche e private ++ Moibilitare tutte energie, prot. civile, forze armat… - fax1974 : RT @StefanoFeltri: Finalmente un piano di vaccinazione da vera emergenza: esercito protezione civile, niente primule ('non sono ancora pron… - WomanWithPen : RT @AlessiaFragassi: ++ #Draghi, vaccini in tutte le strutture, pubbliche e private ++ Moibilitare tutte energie, prot. civile, forze armat… -