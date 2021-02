M5s, addio al capo politico e via libera da Rousseau al direttorio di cinque persone (Di mercoledì 17 febbraio 2021) M5s, Via libera da Rousseau alla nuova governance collegiale. Si sono concluse oggi, mercoledì 17 Febbraio 2021, le votazioni da parte degli iscritti su Rousseau. La corsa ai click è iniziata ieri alle 12 per terminare oggi alla stessa ora. L’esito, quasi scontato, vede l’80% dei votanti favorevoli. Crucioli: «Ovviamente non posso più stare nel M5s». >> Governo Draghi quanto durerà? La Morgan Stanley non ha dubbi M5S Rousseau, nuova governance collegiale Rousseau è una piattaforma di democrazia partecipata, fondata nel 2015, che consente agli iscritti di esprimere il proprio parere sulle scelte del Movimento. In questa occasione di voto, uno dei sei quesiti posti agli iscritti, era così formulato: «Sei d’accordo alle seguenti modifiche dell’articolo 7 e conseguenti: Alla introduzione di un ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 17 febbraio 2021) M5s, Viadaalla nuova governance collegiale. Si sono concluse oggi, mercoledì 17 Febbraio 2021, le votazioni da parte degli iscritti su. La corsa ai click è iniziata ieri alle 12 per terminare oggi alla stessa ora. L’esito, quasi scontato, vede l’80% dei votanti favorevoli. Crucioli: «Ovviamente non posso più stare nel M5s». >> Governo Draghi quanto durerà? La Morgan Stanley non ha dubbi M5S, nuova governance collegialeè una piattaforma di democrazia partecipata, fondata nel 2015, che consente agli iscritti di esprimere il proprio parere sulle scelte del Movimento. In questa occasione di voto, uno dei sei quesiti posti agli iscritti, era così formulato: «Sei d’accordo alle seguenti modifiche dell’articolo 7 e conseguenti: Alla introduzione di un ...

