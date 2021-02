TV7Benevento : Governo: Laforgia (Leu), 'sì a Draghi ma sarò contro se dovesse deviare'... -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Laforgia

ilGiornale.it

Stesso discorso per Leu, che spera ancora di spuntarne due di posti ( Francescoai Rapporti con il Parlamento e Rossella Muroni alla Transizione ecologica). Questo significherebbe sottrarne ...Stesso discorso per Leu, che spera ancora di spuntarne due di posti (Francescoai Rapporti con il Parlamento e Rossella Muroni alla Transizione ecologica). Questo significherebbe sottrarne ...Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “Voterò il Governo del Paese per rispondere all’appello del Presidente della Repubblica, ma sarò contro se si dovesse deviare dai valori costituzionali, dal rispetto dei di ...Fatta la squadra dei ministri, l'attenzione si sposta sui sottosegretari. Nelle intenzioni del premier Mario Draghi, lo schema dovrà essere equilibrato. In tutto sono circa 40 le deleghe da assegnare.