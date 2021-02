Formula 1, Sebastian Vettel mette in vendita cinque Ferrari (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sebastian Vettel, come ha confermato un portavoce del pilota alla dpa, ha deciso di mettere in vendita alcune auto di lusso della sua collezione privata, tra cui cinque auto sportive speciali Ferrari, due Mercedes e una Bmw, tutte tramite un rinomato concessionario del Regno Unito. Non si sa niente sui motivi della scelta, che possono essere vari. Il quattro volte campione del mondo di Formula 1 ha lasciato la Ferrari dopo sei stagioni per ricominciare con il team britannico Aston Martin, e questo gesto potrebbe essere legato al suo addio con la scuderia di Maranello. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 17 febbraio 2021), come ha confermato un portavoce del pilota alla dpa, ha deciso dire inalcune auto di lusso della sua collezione privata, tra cuiauto sportive speciali, due Mercedes e una Bmw, tutte tramite un rinomato concessionario del Regno Unito. Non si sa niente sui motivi della scelta, che possono essere vari. Il quattro volte campione del mondo di1 ha lasciato ladopo sei stagioni per ricominciare con il team britannico Aston Martin, e questo gesto potrebbe essere legato al suo addio con la scuderia di Maranello. SportFace.

