Draghi ottiene la fiducia al Senato con 262 voti a favore | “Grazie per la stima ma va validata Impegno per inserire l’ambiente nella Costituzione”

you_trend : ?? #BREAKING Il Governo #Draghi ottiene la fiducia del #Senato con la maggioranza assoluta Secondo i nostri contegg… - Agenzia_Ansa : Il governo Draghi ottiene la fiducia al Senato con 262 sì e 40 no. Due gli atenuti #ANSA #fiduciadraghi - lorepregliasco : Con il sì di Astorre (PD) il Governo Draghi ottiene il 161° voto, cioè la maggioranza assoluta in #Senato - Sa_ga_ce : RT @Adnkronos: #Governo, #Draghi ottiene fiducia #Senato - francy04598976 : RT @you_trend: ?? #BREAKING Il Governo #Draghi ottiene la fiducia del #Senato con la maggioranza assoluta Secondo i nostri conteggi: Senat… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi ottiene

IL GIORNO

Al Senato è fiducia. 40 contrari e 2 astenuti. Unemozionato. Loda la politica che rimane sorpresa dal suo discorso. Anche gli ammaccati di Lega e M5s sono costretti ad accettare digrignando i ...La cultura in tutte le sue forme imprescindibile per la crescita e il benessere del Paese", ha detto ancoranella replica. "Le restrizioni necessarie a contenere la pandemia hanno messo a dura ...Mario Draghi ottiene la fiducia in Senato con 262 sì, 40 no e 2 astenuti. Il premier ha presentato il programma di governo. Cinquantatre minuti di discorso intervallati da 21 applausi: «Il primo ...ROMA (ITALPRESS) – Via libera dall’Aula del Senato alla fiducia al Governo Draghi. I voti favorevoli sono stati 262, i contrari 40 e gli astenuti 2. Erano presenti 305 senatori, di cui 304 votanti. Re ...