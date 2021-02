Draghi mette al centro clima e ambiente, ma la sua maggioranza è una minaccia per le riforme (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il discorso del premier Mario Draghi stamattina in Senato è stato, per chi si occupa di cambiamento climatico, una sorpresa abbastanza stupefacente. Ma prima ancora, bisogna riconoscere che il discorso di Draghi è stato magistrale nel dare voce soprattutto alla società italiana. Il presidente del Consiglio ha finalmente parlato di coloro che nel paese sono sempre in fondo, soprattutto i giovani – etichettando la propria generazione profondamente “egoista” verso di loro -, poi i lavoratori autonomi, i più colpiti dalla crisi, infine le donne, sulle quali Draghi si è soffermato a lungo, denunciando con forza una discriminazione che non può essere colmata da ipocrite misure e false quote rosa. Ha parlato di volontariato, scuola e soprattutto formazione, ricordando la centralità degli istituti tecnici. E ha parlato, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il discorso del premier Mariostamattina in Senato è stato, per chi si occupa di cambiamentotico, una sorpresa abbastanza stupefacente. Ma prima ancora, bisogna riconoscere che il discorso diè stato magistrale nel dare voce soprattutto alla società italiana. Il presidente del Consiglio ha finalmente parlato di coloro che nel paese sono sempre in fondo, soprattutto i giovani – etichettando la propria generazione profondamente “egoista” verso di loro -, poi i lavoratori autonomi, i più colpiti dalla crisi, infine le donne, sulle qualisi è soffermato a lungo, denunciando con forza una discriminazione che non può essere colmata da ipocrite misure e false quote rosa. Ha parlato di volontariato, scuola e soprattutto formazione, ricordando la centralità degli istituti tecnici. E ha parlato, ...

