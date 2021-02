Draghi, la lezione e l’emozione. Molti elogi, pochi applausi (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tanto lo elogiano negli a parole, tanto condividono il suo discorso programmatico i senatori che parlano per quasi otto ore dopo Mario Draghi, quanto poco in realtà lo applaudono mentre legge il suo atteso intervento. Poco, con poca convinzione e spesso sembrerebbe persino un po’ a caso, come non cogliessero il punto. Non è un discorso da trascinatore di entusiasmi, certo, ma qualche frase a effetto anche Draghi l’ha studiata. Purtroppo cade nell’aula come un sasso in un pozzo. Dopo, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tanto loano negli a parole, tanto condividono il suo discorso programmatico i senatori che parlano per quasi otto ore dopo Mario, quanto poco in realtà lo applaudono mentre legge il suo atteso intervento. Poco, con poca convinzione e spesso sembrerebbe persino un po’ a caso, come non cogliessero il punto. Non è un discorso da trascinatore di entusiasmi, certo, ma qualche frase a effetto anchel’ha studiata. Purtroppo cade nell’aula come un sasso in un pozzo. Dopo, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

AlessioColzani : ???? ''LA PRESIDENTA'? NO, SI DICE 'IL PRESIDENTE'': #DRAGHI E LA LEZIONE MAGISTRALE AI KOMPAGNI PERBENISTI Nel ring… - MilanoStremitz1 : RT @patricktrancu: Sarà molto interessante vedere come cambierà gestione di crisi #Covid19 e soprattutto la comunicazione di crisi di Mario… - asb197 : RT @AndreaBoitani: Come sempre, grande lezione di Marisa Rodano. Governo Draghi, Rodano: 'Le donne rifiutino i posti di consolazione. No al… - santogrillea : @gladiatoremassi È tutta una strategia x non fare la fine elettorale dopo aver appoggiato Monti e adesso draghi ha… - giraldiorazio : RT @alberto22159550: Lezione di Bagnai a Draghi su cosa significhi essere veri europeisti. Purtroppo Draghi ciancia e si riempie la bocca d… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi lezione As Lecce: 'Ci auguriamo discontinuità, Ministero dia risposte chiare' LECCE - La prima indicazione sulla scuola, avanzata da Mario Draghi è stata quella di allungare il calendario scolastico prorogando le lezioni fino alla fine del ...potrebbero continuare a fare lezione ...

Draghi vuole lezioni di pomeriggio e d'estate? Servono tanti soldi, supplenti e condizionatori d'aria ... così come detto da Mario Draghi, significa infatti permettere di attuare la didattica ben oltre i ... le famiglie sanno bene quali sono le difficoltà a svolgere 6 e più ore di lezione in condizioni di ...

"No, si dice signor Presidente...". Draghi e la lezione ai perbenisti ilGiornale.it Dal Senato maxi fiducia al governo Draghi. “Grazie per la stima dovrà essere giustificata dai fatti Roma – Prima fiducia al governo Draghi con 262 voti a favore ... in sicurezza delle scuole e recuperare i giorni di lezione perduti, ricalibrando il calendario scolastico.

Cambio di passo per la politica Le posizioni e gli slogan e delle elezioni del 2018 sembrano appartenere a un’epoca del tutto superata | Editoriale di Luciano Fontana per il Corriere ...

LECCE - La prima indicazione sulla scuola, avanzata da Marioè stata quella di allungare il calendario scolastico prorogando le lezioni fino alla fine del ...potrebbero continuare a fare...... così come detto da Mario, significa infatti permettere di attuare la didattica ben oltre i ... le famiglie sanno bene quali sono le difficoltà a svolgere 6 e più ore diin condizioni di ...Roma – Prima fiducia al governo Draghi con 262 voti a favore ... in sicurezza delle scuole e recuperare i giorni di lezione perduti, ricalibrando il calendario scolastico.Le posizioni e gli slogan e delle elezioni del 2018 sembrano appartenere a un’epoca del tutto superata | Editoriale di Luciano Fontana per il Corriere ...