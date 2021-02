Discorso di Draghi: doccia fredda per sovranisti e detrattori del Conte II (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il Discorso di Draghi al Senato, esordio del nuovo Governo, ha spaziato dall’irreversibilità dell’Euro alla maggiore centralità della UE, passando per elogi nemmeno troppo velati al Conte II per quanto riguarda la gestione pandemica e il Recovery Plan Chi si aspettava un netto cambio di strategia, una discontinuità con il passato o persino arcobaleni ed unicorni sarà rimasto deluso dal Discorso di Draghi al Senato. Specialmente la destra sovranista, le opposizioni (poche) e chi come Renzi ha passato mesi a denigrare l’operato del Governo Conte II. Durante il suo attesissimo Discorso d’esordio, letto con calma, Draghi ha letteralmente infranto i cuori di mezzo arco Parlamentare, facendo giubilare estatica l’altra metà. E ovviamente, alcuni passaggi ... Leggi su zon (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ildial Senato, esordio del nuovo Governo, ha spaziato dall’irreversibilità dell’Euro alla maggiore centralità della UE, passando per elogi nemmeno troppo velati alII per quanto riguarda la gestione pandemica e il Recovery Plan Chi si aspettava un netto cambio di strategia, una discontinuità con il passato o persino arcobaleni ed unicorni sarà rimasto deluso daldial Senato. Specialmente la destra sovranista, le opposizioni (poche) e chi come Renzi ha passato mesi a denigrare l’operato del GovernoII. Durante il suo attesissimod’esordio, letto con calma,ha letteralmente infranto i cuori di mezzo arco Parlamentare, facendo giubilare estatica l’altra metà. E ovviamente, alcuni passaggi ...

