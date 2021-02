CorSport: Granada-Napoli, centrocampo inedito con Lobotka play insieme a Elmas e Fabian (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il Napoli è alle prese con infortuni e Covid che hanno decimato gli uomini a disposizione di Gattuso. Il Corriere dello Sport dà qualche anticipazione sulla formazione, piuttosto obbligata, che il tecnico schiererà in campo domani, contro il Granada, in Europa League. “Si potrebbe dunque assister al varo di un centrocampo insolito, con Lobotka da play (dal primo minuto soltanto quattro volte in stagione, e mai in campionato), supportato da Fabian ed Elmas”. Almeno nella prima parte di gara, dunque, Zielinski e Bakayoko finiranno in panchina. Del resto, sono loro “tra i più provati da tale incedere tambureggiante (ultimamente non ne hanno saltata una). In difesa scelte obbligate: Meret tra i pali e, davanti a lui, Di Lorenzo, Maksimovic, Rrhamani e Mario Rui. In attacco ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ilè alle prese con infortuni e Covid che hanno decimato gli uomini a disposizione di Gattuso. Il Corriere dello Sport dà qualche anticipazione sulla formazione, piuttosto obbligata, che il tecnico schiererà in campo domani, contro il, in Europa League. “Si potrebbe dunque assister al varo di uninsolito, conda(dal primo minuto soltanto quattro volte in stagione, e mai in campionato), supportato daed”. Almeno nella prima parte di gara, dunque, Zielinski e Bakayoko finiranno in panchina. Del resto, sono loro “tra i più provati da tale incedere tambureggiante (ultimamente non ne hanno saltata una). In difesa scelte obbligate: Meret tra i pali e, davanti a lui, Di Lorenzo, Maksimovic, Rrhamani e Mario Rui. In attacco ...

