Caso tamponi Lazio | biancocelesti a processo Si rischiano due sconfitte a tavolino

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Larischia grosso per ilin concomitanza delle gare con Torino e Juventus: ecco cosa potrebbe accadere Come spiega il Corriere dello Sport, le parti andranno a. Entro un mese ci sarà la prima udienza, poi l’Appello e indi nuovo ricorso, il Collegio di Garanzia del Coni (come ha fatto il Napoli per il match perso inizialmente acon la Juve). La squadra potrebbe essere penalizzata in termini di punti. Chiné potrebbe chiedere leper 3 a 0 acontro Torino e Juve e una penalizzazione in classifica. Leggi su Calcionews24.com