Cancro: la paura va abbattuta (Di mercoledì 17 febbraio 2021) «È ufficiale, si può dire cancro». Nessun timore, quindi, e nessun tipo di soggezione o imbarazzo. «Parlarne liberamente ci aiuta a esorcizzarlo, a liberarci di quelle scaramanzie che in qualche modo sono figlie della paura. E la paura non serve a niente contro il cancro» afferma il Prof. Michelino De Laurentiis, oncologo presso l'Istituto Nazionale Tumori Fondazione G. Pascale di Napoli, nonché protagonista del quinto video della campagna Si può dire cancro? di Pfizer Oncology Italia. https://www.youtube.com/watch?v=NG0dgqOGECY&feature=youtu.be

